Uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise, 570 gram metamfetamin, 235 gram sentetik kannabinoid, 31 adet ectasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi tablet, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 42 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden, Y.A., C.G., Y.Y., H.D., S.S., M.S.S., U.A., İ.E. ve M.A. isimli şahıslar Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Ö.S., Z.D., H.T. ve M.D. isimli şahıslar hakkındaki adli tahkikat devam ettiği öğrenildi. Diğer yanda, M.F.K., M.E.B., M.M., S.Ö. ve S.Ç. isimli şahıslar ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı