Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

15.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:46
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Bursa'da 16 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 16 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, E.T, Y.K, A.D, H.S, T.A, Z.M.U, V.C, C.C, A.A, G.A, S.Y, T.D, S.K. ve N.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 16 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar yeşil reçeteyle satılan ilaç ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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