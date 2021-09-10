Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel
Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

BURSA'da 850 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 70 şüpheliden 62'si tutuklandı.

BURSA'da 850 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 70 şüpheliden 62'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül'de kent genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 850 personelin katıldığı operasyonda 50 adrese şafak baskını yapıldı. Direnişin yaşanabileceği evlere, kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. 70 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 62'si tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! ESENYURT'TA YOL KAVGASI;  BALTAYLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri! ESENYURT'TA YOL KAVGASI;  BALTAYLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

 Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler baş gösterdi

Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler baş gösterdi

 MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı

MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ali Erbaş Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Şevket Çoruh
Spor Max Meyer Lionel Messi Okay Yokuşlu Ünal Karaman Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 62 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 16:31:26. #1.17#