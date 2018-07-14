Bursa'da Uyuşturucu Operasyonuna 2 Gözaltı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 400 gram bonzai ile 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Kumla Mahallesi'nde uzun zamandır takip edilen bir apartman dairesine bugün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Drone ile havadan da izlenen operasyonda, sentetik uyuşturucu imalatı yaptığı öne sürülen 'doktor' lakaplı R.C. ile U.G. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 kilo 400 gram bonzai ile 100 gram metamfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli kimyasal madde, terazi, uyuşturucudan kazanıldığı tahmin edilen bir miktar para, 3 silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin yaklaşık 200 bin lira olduğu ifade edildi. R.C. ve U.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

- Bursa