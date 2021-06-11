Son dakika haberleri: BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA
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Son dakika haberleri: BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BURSA'da evinde çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan H.Ö. (70), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA'da evinde çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan H.Ö. (70), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde H.Ö.?nün uyuşturucu madde üretip, ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler H.Ö.?nün evine dün baskın yaptı. Evde yapılan aramada, 500 gram kubar esrar, 4 bin 387 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 50 captagon uyuşturucu hap, 81 bin 740 tütün doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, toplam 12 litre kaçak içki ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ö. çıkarıldığı mahkemece, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Son dakika haberleri: BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri: BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri: BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri: BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri: BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri: BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri: BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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