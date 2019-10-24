Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

24.10.2019 12:34

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda 342 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar, bir miktar uyuşturucu tablet, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA