Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban kuzey girişlerinde 43 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta 54 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve esrar ele geçirilirken, T.Y., O.T. ve H.K. gözaltına alındı.



Anadolu Mahallesi'nde yapılan bir başka operasyonda ise bir miktar bonzai ve extacy hap ele geçirildi. Olayla alakalı E.S.B., S.A. ve S.D. gözaltına alındı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA