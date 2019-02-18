Bursa'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda piyasa değeri, 750 bin lira olan metamfetamin ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ve bu uyuşturucuların Bursa'da ki torbacılara dağıtılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, sabah saatlerinde önceden tespit ettikleri adrese yoğun güvenlik önlemleri altında operasyon düzenledi. Operasyonda, M.K., M.Ş., M.C., Y.A., Ş.E., ile H.K, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, piyasa değeri 750 bin lira olan 3 kilo 150 gram metamfetamin, 993 gram esrar, 56 adet extacy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen 36 bin lira nakit para ele geçirildi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA