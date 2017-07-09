Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 kilogram metamfetamin ve 52 gram esrar ele geçirildi, biri İran uyruklu 5 zanlı yakalandı.



Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.



Adreste yapılan aramada 2,8 kilogram metamfetamin, 51,6 gram esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi.



K.U, M.A, Ö.Ö, H.D. ve İran uyruklu Y.Y. gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.