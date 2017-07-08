Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 510 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar hap ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.



Akşam saatlerinde Merinos alt geçidi mevkisinde A.P'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 510 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar hap ele geçirdi.



Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan A.P, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.