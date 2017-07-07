Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Mustafa Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan polis ekipleri, 43 SA 493 plakalı otomobili ilçe girişinde durdurdu.



Araçta arama yapan emniyet güçleri, bir miktar metanfetamin ile içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.



Otomobilde bulunan E.T. (34) ve S.K. (25) gözaltına alındı.