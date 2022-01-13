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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir buçuk kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir buçuk kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyon sonucu, S.Ç. (28) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise bin 500 gram kubar esrar, 137 gram toz esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 12 bin 200 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından şüpheliler, S.Ç. (28) E.K. (30) ve A.Ş. (26) adliyeye sevk edildi. - BURSA

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