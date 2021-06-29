Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bursa'da uyuşturucu operasyonu Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

- Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Orhangazi ilçesinin Arapzade Mahallesinde ikamet eden 25 yaşında S.Ş. isimli şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu hapları satacağı yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda bin 857 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden diğeri serbest bırakılırken, S.Ş.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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