Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin uyuşturucu imal ve satışı yapan kişilere yönelik operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin uyuşturucu imal ve satışı yapan kişilere yönelik operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve imalatında kullanılan materyaller ile 1 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi Bursa yolu üzerinde durdurulan araç içinde, F. Ö isimli şahıs; 53.54 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendiren 6 bin 370 lira ile yakalandı.

Şahsın ifadesi sonrası Mütareke Mahallesi'nde bulunan bir evde yapılan aramada 26.16 gram selvia uyuşturucu maddesi ve 12.32 gram metamfetamin bulunurken, uyuşturucuları parçalayarak pazarlamak için kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. İkamette bulunan İ. Ç., M. A. K., K. C. isimli şahıslar gözaltına alınırken, toplam 4 şahıs "uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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