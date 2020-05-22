Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonuBURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 800 gram esrar ve 200 ecstasy hap ele geçirildi.

22.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:21

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 800 gram esrar ve 200 ecstasy hap ele geçirildi. Ş.U. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.U. adlı kadının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Narkotik polisi, dün Ş.U.'nun evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, 800 gram esrar ile 200 ecstasy hap ele geçirildi. Ş.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kadın, bu sabah, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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