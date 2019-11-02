Bursa'da uyuşturucu operasyonu

02.11.2019 13:24

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde, Bursa İl Jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari çalışmalar ve fiziki takibin ardından bir operasyon gerçelleştirdi.

Operasyonda, N.E ve R.S'nin üzerinde yapılan aramada, R.S'den 391,4 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA