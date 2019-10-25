Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, evinde 1,3 kilogram kubar esrar bulunan kişi, tutuklandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, evinde 1,3 kilogram kubar esrar bulunan kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, F.G'nin (38) Yeni Mahalle'deki ikametine operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda yapılan aramada, 1,3 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.G, tutuklandı.