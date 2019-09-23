Bursa'da uyuşturucu operasyonu

23.09.2019 19:06

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.S, Ü.Ç, T.Ö, İ.S, E.F, H.K. ve M.T. gözaltına alındı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 405 gram sentetik kannabinoid, 375 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve kokain ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.Ö, İ.S, E.F, H.K. ve M.T. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.S. ve Ü.Ç'nin ise dün işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA