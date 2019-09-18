Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilin bagajında 18 kilogram esrar ele geçirildi.
Bursa'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilin bagajında 18 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, otomobilinde yaptıkları aramada bagaj kısmında 18 kilogram esrar ele geçirdi.
N.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.