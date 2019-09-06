Bursa'da uyuşturucu operasyonu

06.09.2019 09:58

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.E, F.A. ve M.Ş'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 300 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ile uyuşturucu öğütme aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürülüğüne getirildi.

Kaynak: AA