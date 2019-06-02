Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda M.Ü, D.B, A.G, Ö.Ö. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 21 bin sentetik ecza, 20 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.Ü. ve E.S, tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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