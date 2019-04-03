Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir çiftlik evine yapılan baskında 5 kişi yakalanırken uyuşturucu madde, para ve silah ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, daha önce takip edilen bazı şüphelilerin Fatih Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde olduğu bilgisini alan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu eve operasyon düzenledi.

Evde arama yapan ekipler, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu hap, para, 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirdi.



Ekipler, evde bulunan 5 kişiyi de gözaltına aldı.

Şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılırken diğer şüpheli Fetih G'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA