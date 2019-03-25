Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda C.E, S.G, V.K, N.B, U.K, Y.K. ve E.A. gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 430 gram esrar, 70 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA