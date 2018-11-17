Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde, şüphe üzerine 2 otomobilde arama yaptı.
Araçlarda, çok miktarda sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G. (27), S.Ş. (37), Y.G. (31), O.K. (40), E.D. (25), F.G. (35) ve A.Y. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.