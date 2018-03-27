Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu satın alma ve bulundurma suçlamasıyla 5 kişiyi yakaladı.



Ekipler, zanlıların üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.



İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan E.A, O.A, S.T, H.K ve C.D gözaltına aldı.

Şüphelilerin araçları ve ikametlerindeki aramalarda da bir kilogram uyuşturucu sentetik kannabinoid, satışa hazır 20 ayrı pakette metamfetamin, 10 ayrı pakette esrar, hassas terazi, bir miktar para, ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu.



"Uyuşturucu satın alma ve bulundurma" suçundan gözaltında bulunan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A, S.T, H.K. ve C.D. tutuklandı. E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.