Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen Y.Y. ve K.K'yı, Yıldırım ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otomobilde yakaladı.



Araçta yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler şüphelilerin depo olarak kullandığı bir yere operasyon düzenledi. Operasyonda, S.Ç, Y.E.K, C.A, T.S. ve S.Ç. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.



Zanlılardan S.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.