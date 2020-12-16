Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

16.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:10

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 1 Kilo 900 gram sentetik kannabinoid,

175 Adet captagon hap, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin,

uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden bir miktar yeşil

reçeteye tabi Hap ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan S.Ç., M.K., M.E.Y. ve S.E.

isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak

suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
Son dakika! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Merve Dizdar Ayşegül Yıldız
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:10:45. #1.15#
title