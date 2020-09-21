Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonu ve yol kontrolünde 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
21.09.2020 12:30 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:34

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonu ve yol kontrolünde 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldırım Değirmenönü Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetim ve operasyon yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen H.Ç., Ç.K., O.M. ve Ü.R. yakalanarak gözaltına alındı. 274 şahsın sorgusu yapılırken, 149 araç kontrol edildi. 3 araç sürücüsüne toplam 2 bin 35 lira cezai işlem uygulandı.

Denetim ve operasyon sonucu ikamet, araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 120 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alıp emniyete getirilen şüphelilerden H.Ç., Ç.K., O.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ü.R. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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