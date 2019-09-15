Bursa'da uyuşturucu operasyonu - 38 kök Hint keneviri ele geçirildi

15.09.2019 02:54

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yaptığı araştırma neticesinde, Karsak Boğazı yakınlarında bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, drone ile havadan tespit ettiği bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 38 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: AA