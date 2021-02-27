Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

27.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:25
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu içip, sattıkları tespit edilen SSÇ( Suça Sürüklenen Çocuk) A.C.Ç. (15) ile Ç.U. (21) adlı kadın ve C.Ç (26) gözaltına alındı.

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu içip, sattıkları tespit edilen SSÇ( Suça Sürüklenen Çocuk) A.C.Ç. (15) ile Ç.U. (21) adlı kadın ve C.Ç (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştığı operasyon saniye saniye görüntülendi.

İnegöl Jandarma Komutanlığı Dedektifleri (JASAT), İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'taki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Ekipler, kısa süre takibe alınan eve şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda C.Ç. ve Ç.U. adlı kadın ile SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk)  A.C.Ç. uyuşturucu madde kullandıkları sırada yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyon anında kaydedilen görüntülerde şüphelilerin uyuşturucuları sobada yakmaya çalışmaları yer aldı. 'Takip' isimli narkotik köpeğinin de katıldığı aramada satışa hazır alüminyum folyoya sarılı 50 gram metanfetamin, 35 gram bonzai, uyuşturucu ticaretinde kullanılan çalıntı motosiklet, 5 uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Hem satıcı hem de içici oldukları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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