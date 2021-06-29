Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince İnegöl'de bir ev ve arabada yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince İnegöl'de bir ev ve arabada yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta bulunan adres ile Ahmet Türker Çevreyolu Hocaköy yolu üzerinde yakalanan araçta yapılan aramalarda Seymen A., Celalettin Ç., N.Ç., F.A., A.S., Süleyman A., Şahin A., S.K., S.D. adlı şüpheliler yakalandı.

Şahıslara ait ikamette ve araçlarda yapılan aramada 34,58 gram metamfetamin, 64 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu ecstasy hap maddesi, uyuşturucu ticaretinden kazandığı değerlendirilen 1350 TL, 2 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 15 adet 7,65 mm çapında fişek ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Seymen A., Celalettin Ç., Süleyman A., Şahin A. isimli şahıslar 'Uyuşturucu Madde Ticareti' kapsamında gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye çıkarılan Seymen A. ve Celalettin Ç. tutuklanırken, Süleyman A. ve Şahin A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şahıslar ise, uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. - BURSA

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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