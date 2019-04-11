Bursa'da uyuşturucu operasyonu 16 gözaltı

Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonuda 16 kişi gözaltına alınırken operasyonda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 10 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 200 gram satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 60 gram bonzai ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 16 şüpheliden 11'i hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken M.A., Ö.K. O.B. E.Ç., ve T.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını gören şüphelilerden T.G., Bizim bir suçumuz yok diye tepki gösterdi.

Kaynak: DHA