Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu 6 gözaltı Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu 6 gözaltı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu 6 gözaltı

BURSA - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.

Ekiplerin şüphelilerin ikamet ve üzerinde yaptıkları aramaları sonucunda ise, 180 gram esrar, 155 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA