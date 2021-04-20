Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 şüpheli tutuklandı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'da son 15 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı tutuklandı.

Bursa'da son 15 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere ait adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 10 kilo 350 gram metamfetamin, 2 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid, 62 bin 807 uyuşturucu hap, yeşil reçeteli 56 bin hap, 100 gram kokain, 4 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 335 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 29'u adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 7 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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