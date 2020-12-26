Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

26.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:59
Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

S.B'nin V.A'dan uyuşturucu satın aldığını tespit eden ekipler, V.A'yı suçüstü yakaladı.

V.A'nın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 4 mermi, satışa hazır halde bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyolar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu sattığı tespit edilen M.T.Y. de Nuri Doğrul Caddesi'nde yapılan operasyonla yakalandı.

Üzerinde 25 gram uyuşturucu ile 24 hap ele geçirilen M.T.Y, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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