Bursa'da uyuşturucu operasyonları

10.10.2019 15:08

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Farklı adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda, üzerlerinde ve araçlarında bir miktar sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirilen 12 kişi yakalandı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonda ise H.K, R.B. ve S.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda, 61 gram sentetik kannabinoid, 60 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 12'si hakkında "kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapılırken, H.K, R.B. ve S.D'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA