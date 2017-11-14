Bursa'da Uyuşturucu Operasyonları

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Ekipleri, NARKO-TEM Whatsapp İhbar Hattı'na gelen bir ihbar üzerine merkez Yıldırım ilçesinde iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.



Bu adreslerde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen H.Ö. ve S.S. gözaltına alındı.



İkametlerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu maddeler ele geçirildi.



Merkez Osmangazi ilçesinde ise bir ikamete baskın düzenleyen ekipler, F.A'yı bir miktar uyuşturucu madde ile yakaladı.



Operasyonu genişleten ekipler, F.A'nın ifadesi doğrultusunda kendisine uyuşturucu maddeyi temin eden D.K'yı da gözaltına aldı.



D.K'nın ikametinde ise paketlenmiş ve satışa hazır bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden F.A, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. H.Ö, S.S. ve D.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.