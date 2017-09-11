Bursa'da Uyuşturucu Operasyonları

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Bursa girişinde durdurulan şüpheli bir araçta beyaz poşet içinde 141 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili araçta bulunan E.Z. ve B.Z. ile şüphelilerin Yıldırım ilçesinde bulunan ikametlerinde C.K, gözaltına alındı.



Söz konusu adreste ise bir ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ile ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi.



Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde düzenlenen diğer operasyonlarda da şüpheliler F.S, A.V, D.T, ve E.B'nin üst aramasında çeşitli miktarlarda "bonzai" olarak bilinen sentetik kannobinoid maddesi bulundu.



Osmangazi'de durumundan şüphelenilerek durdurulan bir motosikletin sürücüsü B.T'nin üzerinde de yüklü miktarda sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan başka bir çalışmada ise şüpheliler Ş.E, Y.E. ve F.Ö'nün bulunduğu araçta 970 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi.



Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 5'i hakkında, "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından 6'sı hakkında ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatıldı.