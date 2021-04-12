Uyuşturucu maddeyi evin çatısına atıp kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı
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Uyuşturucu maddeyi evin çatısına atıp kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'da üzerlerinde bulunan yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bir binanın çatısına atıp kaçmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da üzerlerinde bulunan yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bir binanın çatısına atıp kaçmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesi Yenikaraman Demir Sokak'ta devriye gezen bekçi ekipleri, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurarak kimliklerini sordu. Şüpheliler Atakan A. ve Sefa Ç, kimliklerinin yanlarında olmadığını belirtti.

Bekçi ekiplerinin, Atakan A. ve Sefa Ç'ye üst araması yapmak istemesinin ardından şüpheliler, üzerlerinde bulunan yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bir evin çatısına atarak kaçmaya çalıştı.

Ekipler, şüphelileri kısa sürede etkisiz hale getirirken, üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten cezai işlem uygulanan şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddeyi evin çatısına atıp kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı
Uyuşturucu maddeyi evin çatısına atıp kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı
Uyuşturucu maddeyi evin çatısına atıp kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı
Uyuşturucu maddeyi evin çatısına atıp kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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