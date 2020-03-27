Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüpheliler U.K, M.D. ve Ö.E'nin, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında 413 gram metamfetamin ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA