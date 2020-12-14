Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
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Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

14.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:53
Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandıBursa'daki operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Bursa'daki operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, bir süre takip ettikleri A.T.A. ve M.K. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 kilo 550 gram sentetik kannabinoid, 150 gram esrar, 60 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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