Son dakika haberleri: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

02.12.2020 00:27 | Son Güncelleme: 02.12.2020 01:05

Son dakika gündem haberi: Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama noktasında durdurulan otomobilde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama noktasında durdurulan otomobilde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yaptıkları Acemler Kavşağı'nda 16 EK 927 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, otomobildeki 1'i kadın 4 kişiyi izin belgesi olmadığı tespit edince için araçtan indirdi.

Ceza tutanağı tutulurken kişilerin hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobilde arama yaptı. Aramada poşet içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle adli işlem uygulanan B.Ö, M.K, H.Y. ve M.Ö. söz konusu madde nedeniyle gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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