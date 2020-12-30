Bursa'da uyuşturucu baskınına giden narkotik timlerine alkışlı destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da uyuşturucu baskınına giden narkotik timlerine alkışlı destek

30.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:51
Bursa'da uyuşturucu baskınına giden narkotik timlerine alkışlı destek

Bursa'da polis uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 11 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da polis uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. Kısıtlamanın olduğu saatlerde belirlenen evlere eş zamanlı baskın yaparak şüpheli şahısları tek tek toplayan Narkotik timlerine, vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundular.

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen 11 kişiyi tespit eden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri kısıtlamanın olduğu saatlerde şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Gözaltına alınan şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 410 gram metamfetamin, 365 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş 70 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 900 TL banknot, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet kartuş, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar evlerinden çıkarılıp polis araçlarına bindirildikleri sırada evlerinin balkonlarına çıkan mahalleli polise alkışlarla destek verip teşekkür etti. İ.A. isimli şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken V.K., F.K., K.Ç., E.İ., G.Y., E.G., M.S.İ,Ö.O., M.Ş. ve S.Ş. isimli şahıslar hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BURSA

Bursa'da uyuşturucu baskınına giden narkotik timlerine alkışlı destek
Bursa'da uyuşturucu baskınına giden narkotik timlerine alkışlı destek
Bursa'da uyuşturucu baskınına giden narkotik timlerine alkışlı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Öznur Çalık Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Enis Arıkan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da uyuşturucu baskınına giden narkotik timlerine alkışlı destek - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 12:55:07. #1.14#
title