Bursa'da uykudaki eşini vuran yaşlı adam tutuklandı - Haberler
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Bursa'da uykudaki eşini vuran yaşlı adam tutuklandı

Bursa'da uykudaki eşini vuran yaşlı adam tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yatağında uyuyan 77 yaşındaki karısını başından tüfekle vurarak öldüren yaşlı adam tutuklandı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yatağında uyuyan 77 yaşındaki karısını başından tüfekle vurarak öldüren yaşlı adam tutuklandı.

Olay, Gemlik ilçesi Yeni Sahil Kafoğlu Blokları'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Kemal U. (81), karısı Gülser U.'yu (77) uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu. Gülser U. hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, 'Anneni öldürdüm' dedi. Kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan Ali Kemal U. tutuklandı. Zanlı, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. - BURSA

Bursa'da uykudaki eşini vuran yaşlı adam tutuklandı

Bursa'da uykudaki eşini vuran yaşlı adam tutuklandı

Bursa'da uykudaki eşini vuran yaşlı adam tutuklandı

Bursa'da uykudaki eşini vuran yaşlı adam tutuklandı

Bursa'da uykudaki eşini vuran yaşlı adam tutuklandı

Gece yarısı kızına telefon açıp korkunç haberi verdi: Anneni öldürdüm, buraya gelin

Gece yarısı kızına telefon açıp korkunç haberi verdi: Anneni öldürdüm, buraya gelin

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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