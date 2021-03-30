Bursa'da uygulama yapan bekçi ekibine çarpan sürücü kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da uygulama yapan bekçi ekibine çarpan sürücü kaçtı

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Bursa'da uygulama yapan bekçi ekibine çarpan sürücü kaçtı

Bursa'da bekçilerin "dur" ihtarına uymayan ve kaçarken 1 bekçiyi yaralayan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da bekçilerin "dur" ihtarına uymayan ve kaçarken 1 bekçiyi yaralayan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, durumundan şüphelendikleri 16 P 7732 plakalı otomobili, Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Sürücü, bekçi ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken bekçi Yusuf K'ye çarptı. Savrulan Yusuf K. yaralanırken diğer bekçinin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bekçi Yusuf K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Binnur Kaya Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Can Bartu Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da uygulama yapan bekçi ekibine çarpan sürücü kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 05:07:43. #1.15#
title