Bursa'da uygulama noktasından geçmek bu sefer kolay olmadı
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Bursa'da uygulama noktasından geçmek bu sefer kolay olmadı

İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da uygulama noktasından geçmek bu sefer kolay olmadı Bursa polisinden sıkı denetim kilometrelerce kuyruk oluştu o anlar drone ile havadan görüntülendi Sokak kısıtlamasında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgeleri tek tek kontrol edildi Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da 17 gün...

Bursa'da uygulama noktasından geçmek bu sefer kolay olmadı

Bursa polisinden sıkı denetim kilometrelerce kuyruk oluştu o anlar drone ile havadan görüntülendi

Sokak kısıtlamasında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgeleri tek tek kontrol edildi

BURSA - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da 17 gün sürecek tam kapanma dün akşam saat 19.00 itibari ile başlamıştı. Bugün de sokak kısıtlamasında dışarı çıkmak isteyen araç sürücüleri polis noktalarında takılı kaldı. Bursa polisinin 85 ayrı noktada 750 polis ekibiyle aldığı sıkı tedbirler sonucu kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edilirken izin belgelerinin geçerliliği olamayan sürücülere 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Türkiye'nin 81 ilinde 29 Nisan saat 19.00'da başlayarak, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma başladı. Kapanmanın birinci gününde ise sokak kısıtlamasında dışarı çıkan araç sürücüleri kontrol noktalarına takıldı. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın koordinesinde, 85 ayrı noktada toplamda 750 polis ekibi görev aldı. Her uygulama noktasında dubalarla 2 şerit üzerinde oluşturan uygulama noktalarında polis ekipleri bütün araçları tek tek durdurdu. Sürücülerin izin belgeleri, kimlikleri ve ikamet konumları tek tek kontrol edildi. Geçersiz izin kağıdı olan ve olmayan araç sürücülerine ise, 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Tama kapanma sürecinde uygulamaların aynı şekilde devam edeceği ve İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonucu Pazartesi gününden itibaren sadece E-Devlet üzerinden alınan izin belgeleri olan araç sürücülerinin ve vatandaşlarının geçişine izin verileceği öğrenildi.

Kilometrelerce kuyruk oluştu

Alınan tedbirler kapsamında 85 ayrı noktada oluşturulan uygulama noktaların polis ekiplerinin yapmış olduğu titiz denetimler sonucu kilometrelerce oluşan araç kuyruğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'da uygulama noktasından geçmek bu sefer kolay olmadı
Bursa'da uygulama noktasından geçmek bu sefer kolay olmadı
Bursa'da uygulama noktasından geçmek bu sefer kolay olmadı
Bursa'da uygulama noktasından geçmek bu sefer kolay olmadı
Bursa'da uygulama noktasından geçmek bu sefer kolay olmadı
Bursa'da uygulama noktasından geçmek bu sefer kolay olmadı
Bursa'da uygulama noktasından geçmek bu sefer kolay olmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL

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