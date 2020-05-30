Bursa'da üstlerine demir plaka düşen iki işçi yaralandı
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Bursa'da üstlerine demir plaka düşen iki işçi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında iki kişi yaralandı.

Bursa'da üstlerine demir plaka düşen iki işçi yaralandı
30.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:55

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki çelik silo ve tank üreten bir fabrikada çalışan İlhan Sekmen (38) ve Ozan Demircan (23), üretimi tamamlanmak üzere olan büyük silonun içinde çalıştıkları sırada, vince bağlı silo 1,5 metre yükseklikten yere düştü.

Bu esnada iki çalışanın üzerine düşen silo içindeki demir plakalar, işçilerin yaralanmasına neden oldu.

Yaralanan işçiler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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