Bursa'da üst geçit, alev alev yandı

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bakım çalışması yapılan üst geçitte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bakım çalışması yapılan üst geçitte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoldan ulaşım ise bir süre sağlanamadı.

Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Hacivat Mahallesi'nde bulunan üst geçitte, sabah saatlerinde, belediye görevlileri tarafından bakım çalışması yapılırken, yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yol, çevre güvenliği alınıp, ulaşıma kapatıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Trafik ise yapılan çalışmaların ardından açıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN