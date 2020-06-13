Bursa'da üst düzey korumaya sahip bez maske üretimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da üst düzey korumaya sahip bez maske üretimi

Bursa'da üst düzey korumaya sahip bez maske üretimiBursa Teknik Üniversitesi'nde geliştirilip üretilen, doku tasarımı ve lif yapısı farklılaştırılmış yeni maske kumaşının seri imalatına başlandı.

13.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:38

Bursa'da üst düzey korumaya sahip bez maske üretimi

Bursa Teknik Üniversitesi'nde geliştirilip üretilen, doku tasarımı ve lif yapısı farklılaştırılmış yeni maske kumaşının seri imalatına başlandı. Bez kumaşın statik elektriklenmeyle bakteri filtrasyonunu sağladığını belirten Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, 'Bez kumaştan, N-95 maske seviyesinde üretim yaptıkö dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü, yıkanabilir ve üst düzey filtrasyon özelliğine sahip olan kumaş üretti. BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ile bir tekstil firması arasında yürütülen proje kapsamında doku tasarımı ve lif yapısı farklılaştırılmış yeni maske kumaşının seri imalatına başlandı. Kumaş ve kumaştan üretilen maskeler ise Umman, Tunus, Fas, ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere'ye ihraç ediliyor.

'KUMAŞTA BASINÇ VE STATİK ELEKTRİKLENMEYİ SAĞLADIK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, 'Dokuma kumaşta, gözenekler büyük olmasına rağmen, gözenek büyüklüğünden daha küçük partikülleri filtre edebileceğimizi ön gördük. Yeni bir kumaş tasarlayalım dedik. Filtrasyon mekanizmasının en önemlisi statik elektriklenmeyle yakalamak ve basınç farkı oluşturarak partiküllerin rast gele hareket etmesini sağlamak. Türbülansa giren uçak gibi, uçak akış yapar ama hava akımı değişince sendelemeye başlar. Lamine akışı değiştiren bir akış var. İnsan, saatte 8 litre hava alır. 8 litrelik bir debi akışı olurken kumaş bu akışta türbülans oluşturuyor. Havayla birlikte gelen o partiküllerin sendeleyerek ayrılmasını sağlıyor. Kumaşın özelliğinden dolayı statik elektriklenmeyle de bakterilerin filtrasyonunu sağlayabiliyor.Kumaş doku tasarımı ve fiziksel özellikleriyle bunu başarabileceğimizi ön gördük. Çalışmalar yapıldı. Doku yapısını ve kullanılacak ip çeşitlerini belirledikten sonra anlaştığımız bir tekstil fabrikasında çalışmalar yapıldı" dedi.

'N-95 SEVİYESİNDE BEZ MASKE ÜRETTİK'

Maskelerin özelliklerinden bahseden Prof. Dr. Yıldırım, 'Cerrahi maskelerde uygulanacak test metodu IM 14-683 metodu. Burada maskeler 3 Tip-1, Tip-2, Tip-2R olmak üzere 3'e ayrılmıştır. Tip-2R, bizzat ameliyat ortamında kullanılacak maskeler olup, su iticilik özelliği eklenmiştir. Tip-1 ve Tip-2 ise filtrasyon etkinliği bakımından sınıflandırılmıştır. Kullan-at diye kullanılan cerrahi maske dediğimiz tek kullanımlık maskeler 14-683'tür. Tip-1 ve Tip-2, hastanede ve günlük hayatta kullanılabilen maskelerdir. Bunlar da iki parametreyle sınıflandırılır. Biri bakteri filtreleme etkinliği, ikincisi ise nefes alabilirlik parametresidir. Bir bu iki parametre bazında kumaşımızı test ettiğimizde olumlu sonuçlar aldık. Avrupa standartlarına göre testler yürüttük. Eurolab'a bir modelimizi teste gönderdiğimizde gelen sonuç FFP-2 sınıfı, yani N-95 sınıfındaki değerleri sağladığını gördükö diye konuştu.

'8 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ'

Maskelerin seri üretimini yapan bir tekstil firması Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yardımcı, 'Bursa Teknik Üniversitesi ile görüşmelere başladık. Gerekli testleri yapıp olumlu sonuçlar alınca Nisan ayında bizim ürünümüz her şeyiyle oluşturulan bir ürün durumuna geldi. Üretimimizi kendi tesisimizde yapıyoruz. Dokumadan sonra konfeksiyon, paketleme ve sevkiyat aşamaları başlıyor. İlk sevkiyatımızı yurt dışında Tunus'a yaptık. Sevkiyatı yaptığımız zaman Avrupa'da bez maske standartları oluşmamıştı. Daha sonra Fas, Umman, Amerika, Cezayir, Fransa, İngiltere ve Almanya'ya ihracat yaptık. Toplamda 8 ülkeye ihracat yaptık. Amerika, 4 Temmuz Kurtuluş Günü için kendi özel desenlerini verdi. Kendi bayraklarından ürünler imal ettikö şeklinde konuştu.

'GERİ DÖNÜŞÜMÜ KOLAY BİR MASKE'

Bez maskenin aynı zamanda çevre dostu olduğunu belirten Tekstil firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Alkılıç, 'Pandemi sürecinde ülkemize neler katabiliriz düşüncesiyle Bursa Teknik Üniversitesiyle görüşmelere başladık. Geri dönüşümü kolay olan, bertarafı kolay olan, atık olmayan bir ürün geliştirdik. Önce kumaş olarak başladık. Asıl amaçlarımızdan biri, çevre kirliliğini önleyebilmek için geri dönüşümü kolay olan, daha kullanışlı, 20-30 yıkamaya dayanıklı bir kumaştan maske üretmekti Yaklaşık 8 ülkeye ihracatımız oldu. Katma değeri yüksek ama maliyeti daha az olan bir ürün üretip piyasada biz de devlete ve millete hizmet edebileceğimiz bir ürün geliştirmeyi amaçlamıştık. Bunda da başarılı oldukö dedi.

Bursa'da üst düzey korumaya sahip bez maske üretimi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Haber
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit...
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Emre Kınay Hande Erçel Mariah Carey Acun Ilıcalı
Spor Jose Sosa Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Twitter Göztepe Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: Bursa'da üst düzey korumaya sahip bez maske üretimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 13:27:43. #1.14#
title