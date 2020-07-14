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Bursa'da üretilen dondurma külahları 7 ülkeye ihraç ediliyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde kurulan fabrikada üretilen dondurma külahları, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Bursa'da üretilen dondurma külahları 7 ülkeye ihraç ediliyor
14.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:34

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde kurulan fabrikada üretilen dondurma külahları, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Alman ve Türk ortaklı firmanın otomasyonla çalışan 7 fırınlı sistemin kullanıldığı tesiste dondurma korneti, waffel kase, waffel crossie ve wafer crunch ürünleri imal edilerek dondurma, çikolata ve pastacılık sektörlerine hizmet veriliyor.

Firmanın Türkiye Genel Müdürü Serdar Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın geçen yıl eylül ayında faaliyete başladığını söyledi.

Şirket olarak, dondurma külahı ve çikolata sektörüne yönelik külah ve benzeri malzemeleri, gofretlerin içinde kullanılan ince tabakaları ve "crunch" denilen küçük çıtır parçacıkları ürettiklerini anlatan Oğuz, "Tesisimiz sadece dondurma külahı ve çıtır parçacıkların üretimi konusunda faaliyet gösteriyor. Halihazırdaki kurulum kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip, çalışır vaziyetteki firmasıyız." dedi.

Külah ve benzeri ürünlerin ihracatına geçen yıl başladıklarını aktaran Oğuz, o günden bu yana dış satımlarını artırdıklarını dile getirdi.

Geçen mayıs ayı sonu itibarıyla üretimlerinin yaklaşık yüzde 70'ini ihraç ettiklerini belirten Oğuz, şöyle devam etti:

"Bu, ilk tesisimiz. Kısmet olursa 4-5 yıl sonra ikinci ve daha büyük bir tesisle tamamen ihracata yönelik, Türkiye sınırları içinde bir yatırımımız olacak. Kurulu olan bu tesiste 2019'dan bugüne 7 ülkeye ihracat yaptık. Farklı markalarla, dünyanın en büyük üreticilerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Orta Doğu ülkeleri arasında Irak, Filistin, Suudi Arabistan tarafına, Avrupa kanadında ise Almanya merkezimiz üzerinden İtalya ve İspanya tarafına ürünlerimiz gidiyor. Buradan direkt gönderdiğimiz ürünler de kendi bölgemizde olan Yunanistan'a ve Bulgaristan'a sevkiyatlarımız gerçekleşti. Önümüzde çok ciddi iş bağlantılarımız var. Afrika ve Avustralya kıtalarına da ürünleri burada üretip göndermeyi planlıyoruz."

"Yurt içinden de yoğun talep görüyoruz"

Serdar Oğuz, ürünlerinin yurt içinde de ilgi gördüğünü belirtti.

Yurt içi piyasalarda beklentilerini düşük tutmalarına rağmen dondurma ve çikolata üreticilerinden yoğun talep gördüklerini bildiren Oğuz, "Herkesin zor günler geçirdiği bir pandemi süreci yaşamamıza rağmen bizim işimiz maşallah çok iyi gidiyor. Bu bağlamda da Türkiye'nin bütün büyük üreticileriyle iş birliğimiz başladı. Kimiyle tam kapasite, kimiyle de kısmi olarak iş birliğimizi devam ettiriyoruz. Özetle İstanbul, Kahramanmaraş, Adana bölgesi ve Bursa bölgesinde güzide kurumsal müşterilerimize ürünlerimizi vermeye başladık." diye konuştu.

Türkiye'deki mevcut ürün gamında mevcut ürünlere ilave yeni ürünlerinin Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını belirten Oğuz, bunları yıl bitmeden tüketicilerinin beğenisine sunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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